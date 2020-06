Bundesrat Cassis betont die Wichtigkeit offener Grenzen

(Meldung nach Medienkonferenz und Augenschein an Grenze durchgehend aktualisiert.) - Bundesrat Ignazio Cassis hat am Mittwoch in Kreuzlingen TG Regierungsvertreter von Österreich, Liechtenstein, Baden-Württemberg, Vorarlberg und des Kantons Thurgau getroffen. Themen waren die Wiedereröffnung der Grenzen und die Zusammenarbeit während der Corona-Krise.