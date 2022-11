Nach seiner Rede am Eröffnungsanlass vom Sonntag, 6. November, wird Cassis an einer Diskussion zum Thema Ernährungssicherheit und Klima teilnehmen, wie das Eidgenössische Departement des Äussern (EDA) am Freitag mitteilte. Er werde zudem den Pavillon der Schweizerisch-Ägyptischen Handelskammer eröffnen.