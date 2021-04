Bundesrat Cassis will im Irak Schweizer Botschaft wieder eröffnen

Bundesrat Ignazio Cassis will die Schweizer Botschaft in Bagdad wieder eröffnen. Bei seiner Reise in den Irak handelte es sich um den ersten Besuch eines Bundesrats seit 1979 und den ersten überhaupt, den ein Schweizer Aussenminister dem Land abstattete. Am Montag reiste Cassis weiter nach Oman, bevor er auch den Libanon besucht.