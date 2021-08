Bundesrat Cassis zu Gesprächen über Zusammenarbeit in Thailand

Bei den Gesprächen mit Premierminister Prayut Chan-o-cha und Aussenminister Don Pramudwinai ging es insbesondere um die Zusammenarbeit im Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), die Menschenrechte und die Krise in Myanmar, wie das Aussendepartement (EDA) am Montag mitteilte. Die Schweiz ist seit 2016 sektorielle Dialogpartnerin der ASEAN.

Zudem würdigten die Gesprächspartner die freundschaftlichen Beziehungen beider Länder. In diesem Jahr feiern die Schweiz und Thailand das 90-Jahre-Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen.

Interesse an Freihandelsabkommen

Beide Seiten zeigen gemäss EDA auch Interesse an der Aufnahme von Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen. Zurzeit würden technische Gespräche zwischen der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und Thailand über die Rahmenbedingungen möglicher Verhandlungen geführt.

Thailand ist laut EDA mit einem Handelsvolumen von rund 10,5 Milliarden Franken der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz in Südostasien. Mehr als 200 Firmen mit Schweiz-Bezug sind in Thailand ansässig und sorgen für mehrere tausend Arbeitsplätze. Bundesrat Cassis nutzte seinen Besuch in Bangkok auch, um auf dem Gelände der Schweizer Botschaft den neuen Sitz der Swiss-Thai Chamber of Commerce (STCC) einzuweihen.

Humanitäre Hilfsgüter überreicht

Cassis übergab am Montag den thailändischen Behörden die humanitären Hilfsgüter, die die Schweiz letzte Woche nach Thailand geschickt hatte. Mit der Lieferung von rund 100 Beatmungsgeräten und über einer Million Antigentests reagierte die Schweiz auf die Zunahme der Covid-Erkrankungen in Thailand.

Von der Schweizer Botschaft in Bangkok aus hatte Cassis am 1. August die Auslandschweizergemeinden in der Region begrüsst. Rund 15'000 Schweizerinnen und Schweizer leben zurzeit in Thailand.

Vor der Coronavirus-Pandemie reisten jedes Jahr mehr als 200'000 Schweizer Touristinnen und Touristen nach Thailand, 150'000 thailändische Touristinnen und Touristen besuchten jährlich die Schweiz. Um bestmöglich auf diese Reise-Entwicklung reagieren zu können, wurde in Bangkok ein Abkommen über regelmässige bilaterale konsularische Konsultationen unterzeichnet.

Bundesrat Cassis reist am Dienstag nach Laos weiter. Am Donnerstag schliesst er seine Reise in der Mekong-Region in Vietnam ab.

mk/

(AWP)