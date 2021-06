Bundesrat entscheidet sich für innenpolitisch umstrittenen F-35-Jet

Der Entscheid für den US-Tarnkappenjet F-35 ist aus technischer Sicht wenig überraschend. Bereits vergangene Woche sickerte in den Medien durch, dass dieser Flugzeugtyp in der Evaluation am besten abgeschnitten habe. Der Bund hielt sich aber noch bedeckt.

Am Mittwoch legte Verteidigungsministerin Viola Amherd dann die Karten auf den Tisch: "Die F-35 hat bei den drei Hauptkriterien Wirksamkeit, Produktesupport und Kooperation besonders gut abgeschnitten", sagte sie vor den Medien in Bern. Auch im Kostenvergleich sei der Flieger als klarer Sieger hervorgegangen.

Günstiger als die Konkurrenz

Auf der Strecke bleiben die drei übrigen Kampfjet-Hersteller, die sich um den Milliardenauftrag bemüht hatten: Airbus mit dem Eurofighter, Boeing mit dem F/A-18 Super Hornet und die französische Firma Dassault mit dem Rafale. Der Bundesrat betonte, dass alle Kandidaten die Anforderungen erfüllten.

Das Angebot von Lockheed Martin war für den Bundesrat jedoch auch das finanziell verlockendste: Die F-35 sei über die Nutzungsdauer von rund dreissig Jahren rund 2 Milliarden Franken günstiger als das nächstbeste Angebot, sagte Amherd. Die Gesamtkosten - Beschaffung plus Betriebskosten - sollen rund 15,5 Milliarden Franken betragen.

Insgesamt steht dem Bund ein Budget von zunächst 6 Milliarden Franken zur Verfügung. Die Erstanschaffung von 36 F-35-Maschinen belaufe sich auf gut 5 Milliarden Franken, sagte Amherd. Die neuen Flugzeuge sollen in den nächsten Jahren die bisher genutzten F/A-18 ersetzen.

Nächste Volksabstimmung möglich

In trockenen Tüchern ist das Rüstungsgeschäft indes noch nicht. Das Parlament wird sich im kommenden Jahr im Rahmen der Armeebotschaft 2022 zu den Kosten und der Anzahl Jets äussern können. Es kann jedoch keine anderen Typen ins Spiel bringen.

Laut Rüstungschef Martin Sonderegger wird der Bundesrat den Beschaffungsvertrag zum Kampfjet erst unterschreiben, nachdem das Parlament die Botschaft verabschiedet hat. Auch erst dann werden die Offset-Geschäfte wirksam.

Weitere Verzögerungen drohen durch eine Volksinitiative. SP, Grüne und die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa) haben angekündigt, die Beschaffung der F-35 blockieren zu wollen. Gelingt es den Initianten, die dafür nötigen 100'000 Unterschriften zusammenzutragen, hätte die Stimmbevölkerung das letzte Wort in der Sache.

Zwar hatte sich der Bundesrat im vergangenen Jahr grünes Licht für den Kauf neuer Kampfjets geholt, doch das Volk hiess lediglich den Finanzierungsrahmen gut - und das nur äusserst knapp. 2014 hatten die Stimmenden einen bereits ausgehandelten Kauf des schwedischen Kampfjets Gripen an der Urne abgelehnt.

"Keine Hinterzimmerdeals"

Amherd sieht einer erneuten Volksabstimmung gelassen entgegen. "Wir leben in einem Land, in dem die Bevölkerung mitentscheiden kann und Verantwortung übernehmen muss", sagte sie. Auch die Herstellerfirmen wüssten über die politischen Prozesse in der Schweiz Bescheid.

Der Bundesrat habe seine Aufgaben mit einem "korrekten, sauberen Beschaffungsprozess" erledigt, sagte Amherd weiter. Es habe "keine Hinterzimmerdeals" gegeben.

Auch der Vorwurf der Linken, der Bund verschleudere ausgerechnet in der Corona-Krise Steuergelder, lässt Amherd nicht gelten. "Wir würden keinen Ferrari kaufen, wenn es auch ein VW tun würde", sagte die Bundesrätin.

Frage der Abhängigkeit

Seit längerem bekannt waren die Anforderungen an die neuen Kampfjets. So sollen in Zukunft vier Kampfflugzeuge während vier Wochen ständig den Schweizer Luftraum schützen können. Parallel dazu soll die Luftwaffe im Fall eines bewaffneten Angriffs auch Luftaufklärung machen und Bodenziele bekämpfen.

Laut Amherd hat der Bundesrat den Entscheid auf die technische Evaluation abgestützt. "Es bestand kein Spielraum für politische Überlegungen. Diese wären nur angebracht gewesen, wenn die Angebote gleichwertig gewesen wären." Davon könne aber keine Rede sein. Wenn sich der Bundesrat für einen anderen Flugzeugtyp entschieden hätte, wäre das Beschaffungsrecht missachtet worden, sagte Amherd.

Thema bei der Entscheidungsfindung sei aber die Autonomie gewesen. Die F-35 verursacht laut dem Bundesrat keine stärkere Abhängigkeit vom Herstellerland als die anderen Flugzeuge. Denn alle Anbieter beinhalteten amerikanische Komponenten. "Die Abhängigkeit gegenüber den USA nimmt somit nicht zu", sagte Amherd insbesondere an die Adresse der Skeptiker.

(AWP)