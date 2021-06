Bundesrat hält mehr Fotovoltaik für möglich

Der Zubau könnte über eine höhere Einmalvergütung gefördert werden. Von potenziellen 34 Terawattstunden Solarstrom im Jahr 2050 könnten so rund 10 im Winter produziert werden. Eine Steigerung des Winteranteils auf bis zu 35 Prozent wäre dem Bericht zufolge zwar möglich, würde jedoch unverhältnismässig hohe Kosten verursachen. Das Potenzial der Solarstromproduktion auf und an Gebäuden liegt laut dem Bund bei 67 Terawattstunden pro Jahr. Die Ende 2019 in der Schweiz installierten Anlagen produzierten rund 2,5 Terawattstunden.

Neue KLimaabkommen

Der Bundesrat hat ausserdem zwei Klimaabkommen mit dem westafrikanischen Staat Senegal und der Inselrepublik Vanuatu im Südpazifik genehmigt. Mit den Abkommen werden die Rahmenbedingungen geschaffen, damit die Schweiz CO2-Emissionen über Klimaschutzprojekte in diesen beiden Staaten kompensieren kann.

Ähnliche Abkommen hat die Schweiz bereits mit Ghana in Westafrika und Peru in Südamerika abgeschlossen. Mit dem Pariser Klimaabkommen hat sich die Schweiz verpflichtet, bis 2030 ihren Treibhausgasausstoss gegenüber dem Stand von 1990 zu halbieren. Das Übereinkommen von Paris erlaubt es den Staaten auch, ihre Emissionen durch Klimaschutzprojekte im Ausland zu kompensieren.

(AWP)