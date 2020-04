Bundesrat hört Tourismusbranche an - 167 Neuansteckungen

Insgesamt gab es am Sonntag laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 29'061 laborbestätigte Fälle. Die Todesfälle in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen stiegen nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bis Sonntagabend auf 1609 zu.

Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends. Obwalden und Appenzell-Innerrhoden sind gemäss dieser Zählung die einzigen Kantone ohne Todesopfer.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gab die Zahl der Todesopfer mit 1337 an. Das Amt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Sonntagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl könne deshalb von den Zahlen der Kantone abweichen, schreibt das BAG

Bisher wurden mehr als 249'650 Tests durchgeführt. Davon waren 14 Prozent positiv, wie das BAG schreibt. Eine Person kann mehrere Male getestet worden sein. Neu empfiehlt das BAG Tests für alle Patienten mit Symptomen von Covid-19. Bisher wurden nur Menschen mit Vorerkrankungen und Spitalpatienten getestet sowie Gesundheitspersonal.

Gipfel von Bundesrat und Tourismusbranche

Drei Bundesräte und Vertreter aus der Tourismusbranche trafen sich am Sonntag in Bern zu einem Gipfel. Sie diskutierten über Anliegen und allfällige Lockerungen der Corona-Massnahmen zur Sommersaison. Zusicherungen gab es von der Regierung zunächst keine. Am Austausch mit dem Bundesrat nahmen elf Tourismusverbände sowie die Marketingorganisation Schweiz Tourismus teil.

Der Bund zog eine positive Bilanz nach dem Treffen. Es sei um einen Austausch zwischen der Regierung und Branchenvertretern gegangen, sagte eine Sprecherin des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) der Keystone-SDA. Ziel sei es gewesen, auszuloten, wie der Feriensommer in der Schweiz aussehen könne, ohne dass der nach wie vor nötige Schutz der Gesundheit aufs Spiel gesetzt werde.

Die Gipfelteilnehmer seien sich darin einig gewesen, dass der Sommer für die Branche eine wirtschaftlich wichtige Zeit sei und dass die Bevölkerung eine Perspektive brauche.

An dem von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga einberufenen Treffen nahmen auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset teil. Die Tourismusvertreter zogen ebenfalls eine positive Bilanz: Die Gespräche verliefen konstruktiv und hatten zudem klärenden Charakter, wie Barbara Gisi, Direktorin des Schweizer-Tourismus-Verbandes (STV), auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Nachbessern der Bundesratsentscheide gefordert

Der Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, Heinz Karrer, wirft dem Bundesrat in der Coronavirus-Pandemie ein zu zögerliches Handeln vor. "Die schrittweise und kontrollierte Öffnung der Wirtschaft müsste schneller gehen", sagte Karrer in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".

Für viele Branchen, wie etwa dem Tourismus oder der Gastronomie, fehlten zudem weiterhin Perspektiven, erklärte er. Aus Sicht von Economiesuisse wäre es zwingend gewesen, den gesamten Detailhandel bereits am kommenden Montag wieder zu öffnen, wiederholte Karrer die Sichtweise des Wirtschaftsdachverbandes.

"Die Firmen sind bereit. Sie wissen, wie sie die Schutzmassnahmen einhalten können. Nun sollen sie die Verantwortung übernehmen." Es bringe nichts, bis zum 11. Mai zu warten. Der Präsident des Wirtschaftsdachverbandes hofft nun, dass der Bundesrat bei seiner nächsten Sitzung die Entscheide nachbessert

Zweitletzter Rückholflug gelandet

Unterdessen landete am Sonntagmorgen in Zürich ein Flugzeug aus Indien mit 91 blockierten Schweizer Staatsangehörigen und 122 Personen anderer Staaten, davon 44 mit Wohnsitz in der Schweiz. Dies war der zweitletzte Flug im Rahmen der Rückholaktion des Aussendepartements EDA.

Am Mittwoch, 29. April ist ein vorläufig letzter Rückholflug vorgesehen, und zwar aus Afrika mit Schweizer Reisenden aus Accra (Ghana), Abidjan (Côte d'Ivoire) und Ouagadougou (Burkina Faso).

Vor einem Monat hatte das EDA in Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften Swiss, Edelweiss und Helvetic seine bisher grösste Rückholaktion gestartet. Bisher kehrten 7163 im Ausland blockierte Personen zurück. Dafür waren 34 Flüge nötig.

Täglich rund 150 Bussen

Seit dem 13. März ist rund 56'000 Personen am Zoll die Einreise in die Schweiz verweigert worden. Zudem wurden täglich etwa 150 Bussen verhängt, wie die eidgenössische Zollverwaltung der Keystone-SDA sagte.

Die Zollverwaltung bestätigte damit einen Bericht der Sonntagszeitung "Le Matin Dimanche". Insbesondere der Einkaufstourismus wird mit einer Busse von 100 Franken bestraft. Weiter werden Sachbeschädigungen an den Barrieren sowie der Grenzübertritt an unerlaubten Grenzposten bestraft.

(AWP)