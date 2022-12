(Meldung ergänzt mit Stellungnahme der Grünen und des Transgender Network Switzerland in den letzten zwei Abschnitten) - Der Bundesrat will kein drittes Geschlecht in der Schweiz einführen oder den Verzicht auf den Geschlechtseintrag ermöglichen. Die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür seien nicht erfüllt. Zudem müssten Verfassung und zahlreiche Gesetze geändert werden. Für die Grünen und die Organisation Transgender Network Switzerland ist diese Haltung diskriminierend.

21.12.2022 16:05