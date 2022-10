Die Energieversorgung kann für den Winter mit einem bewussteren Verbrauch am Arbeitsplatz, im Haushalt und in der Freizeit entscheidend gestärkt werden, wie das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) am Donnerstag mitteilte. Die Energie-Alliance ergänzt die vom Bundesrat Ende August gestartete Sparkampagne "Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht", die der Bevölkerung und den Unternehmen einfache, rasch umsetzbare Spartipps vermittelt.