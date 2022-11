Am kommenden Sonntag trifft Bundesrat Ueli Maurer in Riad den saudischen Finanzminister Mohammed Al-Jadaan und am Montag in Doha den Finanzminister Katars, Ali bin Ahmed Al Kuwari, zu Gesprächen. Im Zentrum steht dabei die Stärkung der Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen mit den beiden für die Schweiz finanzpolitisch wichtigen Golf-Staaten.

25.11.2022 15:41