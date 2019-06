Bundesrat nimmt Stellung zu OECD-Steuerplänen

Der Genfer SP-Nationalrat Carlo Sommaruga erkundigte sich zu den Plänen der OECD, einen Mindeststeuersatz für Unternehmen einzuführen. Er wollte wissen, in welchem Stadium sich die Überlegungen befänden und welche Vorschläge die Schweiz einbringe.

Der Bundesrat schreibt in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort, ein Schlussbericht über die laufenden Arbeiten der OECD sei auf Ende 2020 geplant. Ob am Ende ein Mindeststandard oder eine Empfehlung resultiere, stehe nicht fest. Auch der Zeitplan für die Umsetzung sei offen.

Für den Fall, dass Einkommen keiner Mindeststeuer unterlägen, seien zwei Massnahmen vorgeschlagen worden: Zum einen eine Regel zur Hinzurechnung von Gewinnen und zum andern ein Steuerabzug für Zahlungen, die Gewinnverkürzungen bewirkten.

Die Schweiz beteilige sich aktiv an den Arbeiten, hält der Bundesrat fest. Sie setze sich für langfristige Lösungen und für einen fairen Steuerwettbewerb ein. Ausserdem wirke sie darauf hin, dass künftige Entwicklungen die Innovation nicht behinderten und dass Gewinne dort besteuert würden, wo die Wertschöpfung erbracht werde.

Finanzminister Ueli Maurer hatte in der Frühjahressession im Nationalrat gesagt, die Pläne der OECD könnten das Schweizer Steuersystem auf den Kopf stellen. Neben einer Mindestbesteuerung sei geplant, am Ort des Konsums statt am Ort der Wertschöpfung zu besteuern. Für die Schweiz hiesse das Mindereinnahmen - je nach Ausgestaltung in Milliardenhöhe. Die neue internationale Regelung könnte bereits 2021 eingeführt werden, sagte Maurer.

(AWP)