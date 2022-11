Nach geltendem Recht können Endverbraucher, die in den freien Markt gewechselt haben, nicht zur Grundversorgung zurückkehren. Die Kosten für die Beschaffung vom nach einem Anschluss zusätzlich nötigen Strom würden teilweise in den Grundversorgungstarif eingerechnet, gab der VSE zu bedenken. Bestehende Kunden in der Grundversorgung müssten diese Mehrkosten mittragen.