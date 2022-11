Tritt das Worst-case-Szenario ein, wissen Bevölkerung und Wirtschaft nun, was in etwa auf sie zukommen wird. Die Wirtschaft hatte einen klaren Notfallplan gefordert. "Wir sind bereit für alle Fälle", so Parmelin. Der Bundesrat könne schnell reagieren. Bevölkerung und Wirtschaft müssten aber flexibel bleiben.