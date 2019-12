Bundesrat schlägt Anpassungen bei der beruflichen Vorsorge vor

Wer jemanden vorsätzlich getötet hat, soll künftig nicht mehr die Vorsorgegelder des Opfers kassieren können. Der Bundesrat will Freizügigkeitseinrichtungen und Einrichtungen der Säule 3a die Möglichkeit geben, die Leistung in diesen Fällen ganz oder teilweise zu verweigern. Es handelt sich um ein Anliegen aus dem Parlament. In der obligatorischen beruflichen Vorsorge gibt es diese Möglichkeit schon heute.

Einen weiteren parlamentarischen Auftrag setzt der Bundesrat um, indem er Vorsorgeeinrichtungen Investitionen in Infrastrukturen ermöglicht. Damit sollen Sachwerte von gesamtgesellschaftlicher Relevanz gefördert werden.

Eine Änderung betrifft den technischen Zinssatz zur Berechnung von Ein- und Austrittsleistungen bei Versicherungsplänen mit Leistungsprimat. Dieser beträgt heute 2,5-4,5 Prozent, was laut Bundesrat zu hoch ist und bei den Vorsorgeeinrichtungen zu Verlusten führt. Die neue Bandbreite soll 1-4,5 Prozent betragen.

Angepasst werden sollen auch die Regeln für die Teilung der Rente im Fall einer Scheidung nach dem Rentenalter. Schliesslich schlägt der Bundesrat vor, den Anteil der Beiträge anzupassen, die für Leistungen für die Risiken Tod und Invalidität bereitgestellt werden müssen.

