Bundesrat schlägt zwölf Pflöcke für die Wirtschaft ein

Die Schweiz musste 2020 den stärksten Konjunktureinbruch seit der Ölkrise von 1975 hinnehmen, wie der Bundesrat am Mittwoch in Erinnerung rief. Die Auswirkungen namentlich auf junge Erwachsene, Selbstständige und wenig Verdienende waren dramatisch.

Dank der Stützungsmassnahmen wie den Covid-Krediten, der erweiterten Kurzarbeitsentschädigung, dem Corona-Erwerbsersatz und den Härtefallhilfen resultierte kein drastischer Stellenverlust oder Lohneinbruch. Auch eine Konkurswelle blieb bisher aus.

Wie der Bundesrat mitteilte, braucht es nun aber Verbesserungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Darum treibt die Regierung 2022 zwölf Vorhaben voran.

Unternehmensentlastung und Regulierungsbremse

Dazu gehören etwa ein Unternehmensentlastungsgesetz, die Regulierungsbremse, ein Finanzhaushaltsgesetz zur Bewältigung der Corona-Schulden, eine Teilrevision des Kartellgesetzes sowie die Revision des CO2-Gesetzes.

Weitere Vorhaben umfassen die Digitalisierung. So will der Bundesrat die an der Urne gescheiterte E-ID neu auflegen, diesmal unter staatlicher Ägide. Weiter fasst er einen vereinfachten Versandhandel von rezeptpflichtigen Medikamenten und die durchgehende Digitalisierung des Zollwesens als Prioritäten ins Auge.

Zu den besonderen Herausforderungen für die Wirtschaft zählt der Bundesrat die Beziehungen zur EU. Hinzu kommt die anstehende Umsetzung der Besteuerung digitaler Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der G20.

Auch der demografischen Entwicklung der Erwerbsbevölkerung und den Auswirkungen einer kosteneffizienten Klimapolitik müsse Rechnung getragen werden, teilte die Landesregierung weiter mit.

