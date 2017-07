Bundesrat Schneider-Ammann trifft die Nummer 2 der russischen Regierung

Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Montag zu Beginn seiner Russland-Reise in Moskau Igor Schuwalow getroffen, den ersten Stellvertreter von Ministerpräsident Dmitri Medwedew. Die Mitglieder der mitgereisten Schweizer Wirtschaftsdelegation konnten Probleme bei ihren Geschäften in Russland darlegen.