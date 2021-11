Bundesrat setzt bewährte Tourismuspolitik fort

(Meldung nach Medienkonferenz ergänzt. Zusammenfassung) - Der Bundesrat will den Tourismus mit bewährten Mitteln unterstützen und dazu beitragen, dass er nachhaltiger wird: In der am Mittwoch beschlossenen neuen Tourismusstrategie des Bundes setzt er auf Kontinuität in der Tourismuspolitik und auf bewährte Akteure.