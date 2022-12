Der Prüfauftrag wurde von Ständerat Ruedi Noser (FDP/ZH) unter dem Eindruck der Corona-Pandemie eingereicht. Viele Schweizer Unternehmen hätten sich in der Krise als wenig widerstandskräftig gezeigt, argumentierte Noser. Anreize für die Reservebildung könnten dazu beitragen, dass die Unternehmen in Krisensituationen keine staatlichen Hilfeleistungen in Anspruch nehmen müssten.