Bundesrat sieht keinen Grund für neue Aufsichtsdelegation

Wie das Parlament die Oberaufsicht über Bundesrat und Bundesverwaltung organisieren wolle, liege in dessen Kompetenz, schreibt der Bundesrat in seiner am Dienstag im Bundesblatt veröffentlichten Stellungnahme. Aus seiner Sicht funktioniere die Oberaufsicht aber gut.

Für ihn seien keine Gründe ersichtlich, eine neue ausserordentliche Aufsichtsdelegation einzuführen. Handlungsbedarf bestehe eher bei der Koordination verschiedener Kommissionen und Delegationen. So könnte sichergestellt werden, dass nicht parallel gearbeitet werde. Das sei etwa bei Postauto der Fall gewesen.

Gleiche Rechte wie die Puk

Die GPK hatte im Sommer einen Gesetzesentwurf für eine Änderung verabschiedet. Demnach könnte die ausserordentliche Aufsichtsdelegation (AoDel) von den heutigen Aufsichtskommissionen eingesetzt werden, den Geschäftsprüfungs- und Finanzkommissionen beider Räte. Sie würde aus Mitgliedern dieser Kommissionen bestehen.

Eine AoDel würde gemäss dem Gesetzesentwurf über die gleichen uneingeschränkten Rechte verfügen wie eine Parlamentarische Untersuchungskommission (Puk), aber einfacher und schneller eingesetzt werden können als diese. Ausserdem könnte sie vom Know-how der Mitglieder der Aufsichtskommissionen und deren Sekretariate profitieren. Das Instrument der Puk soll aber als politisch schärfstes Mittel der Oberaufsicht bestehen bleiben.

Weniger Informationsrechte

Daneben schlägt die GPK Anpassungen zur Stärkung der Aufsichtskommissionen und zu den Informationsrechten vor. So möchte sie die Rechte des Bundesrates einschränken: Der Bundesrat soll nur bei Puk-Verfahren das Recht haben, den Befragungen von Auskunftspersonen und Zeugen beizuwohnen und dabei Ergänzungsfragen zu stellen sowie Einsicht in Unterlagen zu nehmen.

Damit ist der Bundesrat nicht einverstanden. Die ausserordentliche Aufsichtsdelegation würde praktisch über die gleichen Befugnisse verfügen wie eine Puk, schreibt er. Das neue Instrument werde die Puk wohl weitgehend überflüssig machen. Deshalb müsse er auch bei Untersuchungen der AoDel über die nötigen Instrumente verfügen, um seine Interessen zu wahren.

Anträge für Änderungen

Im Übrigen rechtfertige die Tatsache, dass er gewisse Rechte nur sehr selten ausgeübt habe, es nicht, ihm diese zu entziehen, schreibt der Bundesrat weiter. Er lehnt es auch ab, dass von Untersuchungen betroffenen Personen Rechte entzogen werden. Er beantragt entsprechende Änderungen an der Vorlage.

Die Gesetzesarbeiten angestossen hatte alt Nationalrat Rudolf Joder (SVP/BE) mit einer parlamentarischen Initiative. Die Kommission nahm die Vorlage mit 21 zu 2 Stimmen an. Eine Minderheit wird dem Nationalrat beantragen, nicht darauf einzutreten.

Parlamentarische Untersuchungskommissionen sind bisher zum Beispiel zum Fichenskandal und zur Geheimorganisation P-26 eingesetzt worden. Der Einsetzung einer Puk müssen National- und Ständerat zustimmen. Zudem erhält eine Puk ein eigenes Sekretariat.

(AWP)