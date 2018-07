Die Schweiz und ihre Unternehmen könnten aber mit dem gegenwärtigen Kurs leben, fügte der Minister in einem Reuters-Interview am Rande einer Konferenz in Sao Paulo hinzu.

Die Stärke der Landeswährung erschwert vor allem Schweizer Exporteuren die Geschäfte. Der Euro-Kurs hatte im April nachgegeben auf 1,20 Franken, sich seitdem aber wieder erholt. Zurzeit notiert der Euro bei 1,16 Franken. Auch das sei noch überbewertet, aber tragbar, sagte Maurer.

(Reuters)