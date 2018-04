Bundesrat Ueli Maurer trifft japanischen Finanzminister in Tokio

Dies teilte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Dienstag mit. Die beiden Amtskollegen werden sich an dem Treffen in Tokio über die globalen wirtschaftliche Aussichten beraten sowie über die Entwicklungen in Asien und Europa sprechen, heisst es.

Zur Sprache kommen soll auch die im nächsten Jahr beginnende japanische G20-Präsidentschaft. Hier will Maurer vor allem auf die Schweizer Beteiligung am G20 Finance Track eingehen. Die Schweiz hatte 2013 auf Einladung der damaligen G20-Präsidentschaft Russlands erstmals am Tisch der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländern teilnehmen können.

Anschliessend trifft Maurer auf Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda und auf den Kommissar der japanischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (JFSA) Nobuchika Mori. An dem Treffen wird ebenso der Verwaltungsratspräsident der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) Thomas Bauer teilnehmen. Zusammen mit Mori soll Bauer eine Kooperationsvereinbarung für einen stärkeren Austausch im Bereich Fintech unterzeichnen.

(AWP)