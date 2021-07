Bundesrat und EU-Kommissar geben sich bei Treffen betont freundlich

Das Gespräch sei gut und freundschaftlich gewesen, teilte Hahn im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Trotz unterschiedlichen Positionen in manchen Fragen sei es wichtig, die Vertrauensbasis zu bewahren und den Dialog weiterzuführen, sagte der für Haushalt und Verwaltung zuständige EU-Vertreter. Die Schweiz bleibe ein wichtiger EU-Partner.

Gegenstand des Gesprächs war laut Cassis die weitere Partnerschaft auf der Basis des bilateralen Vertragswerks.

Die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU ist angespannt, nachdem der Bundesrat Ende Mai nach jahrelangen Gesprächen den Abbruch der Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen beschlossen hatte. Danach signalisierte die Schweiz, sie wolle nun in einen politischen Dialog mit der EU treten. Die EU-Kommission will sich bis zum Herbst Zeit lassen, um zu entscheiden, wie es in der Beziehung weitergehen soll.

