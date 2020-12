Bundesrat verabschiedet Massnahmen für nachhaltigen Finanzstandort

So beauftragte der Bundesrat das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) und das Bundesamt für Umwelt (Bafu), "eine verbindliche Umsetzung der Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)" für alle Schweizer Unternehmen zu erarbeiten, wie das SIF am Freitag mitteilte.

Die TCFD-Experten empfehlen unter anderem, dass Firmen die Rolle des Vorstands bei der Bewertung von Klimarisiken festschreiben, materielle klimabezogene Risiken und Chancen identifizieren oder mit Szenarioanalysen ihre finanziellen Auswirkungen bewerten.

Ausserdem sollen das SIF und das Bafu dem Bundesrat "bei Bedarf Anpassungen im Finanzmarktrecht vorschlagen", um das sogenannte Greenwashing zu verhindern. Dabei handelt es sich um das Vortäuschen nachhaltiger Geschäftstätigkeit im Umweltbereich.

Weiter empfiehlt der Bundesrat den Finanzmarktakteuren, öffentlich zu kommunizieren, wie sie Klima- und Umweltrisiken bei der Verwaltung von Vermögen ihrer Kundschaft berücksichtigen. Und schliesslich baue die Schweiz ihr Engagement an internationalen Umweltkonferenzen und Initiativen aus.

WWF enttäuscht

Der WWF, der nach eigenen Angaben an dem Erarbeitungsprozess beteiligt war, zeigte sich enttäuscht über diesen "unverbindlichen Entscheid". Damit habe der Bundesrat die Chance verpasst, die Schweiz zu einem international führenden Standort für nachhaltige Finanzdienstleistungen voranzubringen.

Ausserdem vergrössere sich der Graben zwischen der Schweiz und der EU. Diese wolle nämlich in ihrem Gesetzesrahmen auf dem Markt für nachhaltige Finanzen mehr Transparenz und Harmonisierung schaffen.

Zu den Regierungen der EU gehöre zum Beispiel die Einführung einer "grünen Taxonomie". Diese regle, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig gälten. Weil die Schweiz diese Regulierungen nicht übernehmen wolle, fehle "ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit im Schweizer Finanzsektor. Und das öffne Tür und Tor für das "Greenwashing".

(AWP)