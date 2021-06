Das Service Mobility Agreement oder SMA wurde nötig, weil das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU seit Januar 2021 wegen des Brexit keine Anwendung mehr auf das Vereinigte Königreich findet. Das SMA wurde am 14. Dezember unterzeichnet und ist seit dem 1. Januar vorläufig in Kraft. In der Vernehmlassung sprachen sich alle 35 Teilnehmenden für das Abkommen aus. Es ist zunächst auf zwei Jahre befristet und muss noch von den Räten genehmigt werden.

(AWP)