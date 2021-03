Bundesrat verzichtet auf grossen Öffnungsschritt

Das Risiko eines unkontrollierten Anstiegs der Fallzahlen sei für einen zweiten Öffnungsschritt zu gross, sagte Berset vor den Medien. Drei von vier Richtwerten, an denen sich der Bundesrat orientiere, seien nicht erfüllt. Es seien auch noch zu wenige Personen geimpft, um einen starken Anstieg der Spitaleintritte zu vermeiden.

Noch einmal wurde an die Geduld appelliert: "Ich kann auch nicht mehr leben damit, aber ich muss zusammen mit dem Bundesrat versuchen, etwas zu tun", erklärte Berset. "Wir haben zwei Mal die Kontrolle über die Neuansteckungen verloren, im März und Oktober 2020, wir wollen das nicht ein drittes Mal erleben." In Aussicht stellte der Bundesrat neue Lockerungen erst auf Ende April. Am 14. April will der Bundesrat darüber beraten.

Fünf-Personen-Regel fällt

Ab Montag sind immerhin wieder private Treffen von bis zu zehn Personen in Innenräumen erlaubt. Dies ist die einzige der vor einer Woche in die Vernehmlassung geschickten Lockerungen, die nun auch in Kraft tritt. Noch vor den Ostertagen dürfte dieser Entscheid für viele Familien eine Erleichterung sein. Private Anlässe sollten auf wenige Haushalte beschränkt werden.

Ohne Risiko sei aber auch diese eine Lockerung nicht, sagte Berset. Es gebe zudem Hinweise, dass die neuen Virusvarianten nicht nur viel ansteckender, sondern auch tödlicher seien. Mehr als 80 Prozent aller Ansteckungen sind den neuen Virusvarianten zuzuschreiben. Deshalb sollte man "vor einem Treffen unbedingt noch kurz in die Apotheke zum Antigen-Test".

Enttäuschung und Unverständnis

Auf den Entscheid des Bundesrats folgte die Kritik. Praktisch alle Kantone hätten einen grösseren Öffnungsschritt erwartet, schrieb die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) in einer Mitteilung.

Im Bildungsbereich habe man mit Lockerungen gerechnet. In der Konsultation hatten sich alle Kantone klar für eine Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Hochschulen ausgesprochen. Eine Öffnung der Restaurantterrassen hätten die Kantone einstimmig unterstützt. Die Hälfte der Kantone habe sogar die Öffnung der Innenbereiche gefordert.

"Immens" ist entsprechend die Enttäuschung bei Gastrosuisse. Der Bundesrat ignoriere mit dem "Berufsverbot fürs Gastgewerbe" nicht nur den Wunsch der Bevölkerung nach einer Öffnung, er stelle sich mit seinem Entscheid auch gegen die Mehrheit der Kantone, teilte der Verband mit.

Der Gewerbeverband (sgv) kritisierte nicht nur den Entscheid des Bundesrats, sondern auch die wissenschaftliche Task Force. Der Bundesrat lasse sich einmal mehr nur von den vorgezeichneten Horrorszenarien der Task Force beeinflussen. Kaum sei die Session beendet, "wird wieder das alte, manipulative Spiel gespielt". Für die betroffenen Branchen brauche es unbedingt und sofort eine Perspektive, die Homeoffice-Pflicht müsse aufgehoben werden. Mit "gezielten Schutzkonzepten" sei dies möglich.

Auch der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse kritisierte, dass die Restaurants geschlossen bleiben. Das Festhalten am Verbot bis mindestens Mitte April sei aus Sicht der Wirtschaft weder verhältnismässig noch nachvollziehbar. "Die Schweiz bezahlt nun den Preis dafür, dass man beim Testen und Impfen zu lange gezögert habe.

Kritik von SVP und FDP

Der Entschied des Bundesrats wurde auch von den Parteien kritisiert, allen voran von der SVP. Der Entschied sei "ein Schlag ins Gesicht von Bevölkerung und Betrieben", teilte die Partei mit. Es sei inakzeptabel, dass sich "die Mitte-Linksmehrheit des Bundesrates" einmal mehr über die Kantone hinweggesetzt habe.

Es habe sich einmal mehr gezeigt, dass der Bundesrat nicht willens sei, der Bevölkerung und den Unternehmen eine echte Perspektive zu geben, teilte die FDP mit. Es mangle auch an Transparenz und Information. Wie in den kommenden Wochen die Impfungen beschleunigt werden sollen, sei weiter unklar, dabei seien Impfen und Testen die einzige Lösung für den Weg zurück in die Normalität.

Die Mitte-Partei begrüsst, dass "endlich die für Familien nicht praktikable Fünf-Personen-Regel" fällt und "bedauert, dass der Bundesrat keine weiteren Öffnungen habe beschliessen können.

1748 Neuinfektionen meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag für die vergangenen 24 Stunden und 17 Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung stehen, 66 Personen mussten ins Spitalpflege verbracht werden. Damit stieg die Zahl der Neuansteckung innerhalb einer Woche um 18 Prozent, die Zahl der Todesfälle im gleichen Zeitraum um 12 Prozent.

(AWP)