Bundesrat verzichtet auf Teilnahme an Olympischen Spielen

Zudem sei auch der Austausch mit Athletinnen und Athleten nicht möglich, schreibt die Regierung in der Mitteilung von Mittwoch. Aus diesen Gründen verzichte die Regierung auf eine Teilnahme. Der Bundesrat werde die Athletinnen und Athleten "von zuhause aus" anfeuern. Die Schweiz werde aber durch den Botschafter vor Ort repräsentiert werden, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi vor den Medien.

Die 24. Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking statt. Teilnehmer der Spiele sollen sich in Peking nur in einer abgeschotteten "Blase" bewegen dürfen, um ein Einschleppen des Virus zu verhindern.

Aufrufe zum Boykott wegen Menschenrechten

Gegen die Teilnahme von Regierungsmitgliedern oder diplomatischen Vertretern an den Olympischen Spielen gibt es Kritik. Die USA hatten das Internationale Olympische Komitee (IOC) dazu aufgefordert, die Olympischen Winterspiele im Februar 2022 wegen Missachtung von Menschenrechten in China zu verschieben. Die USA bezichtigen China unter anderem des Völkermords an der muslimischen Minderheit der Uiguren.

Die USA hatten dann erklärt, keine diplomatischen Vertreter nach Peking zu entsenden. Australien, Neuseeland, Grossbritannien, Kanada und Japan schlossen sich dem Boykott der USA an. China wies die Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen zurück und kündigte"entschlossene Gegenmassnahmen" an.

Tibeter protestiert mit Marsch auf Skiern

Auch in der Schweiz erheben sich Stimmen für einen Boykott der Olympischen Spiele. So machte sich am Mittwoch der tibetische Musiker Loten Namling mit Skiern und in Skischuhen auf zu einem Protestmarsch von Bern nach Lausanne zum Sitz des internationalen Olympischen Komitees. Er plant gemäss Mitteilung, zur Eröffnung der Spiele dort einzutreffen. Der Musiker will damit an Athleten und Athletinnen in der Schweiz appellieren, nicht an den Winterspielen teilzunehmen. Zwischen Bern und Lausanne liegen fast 100 Kilometer.

Bereits vor zwei Wochen waren zudem in fünf Schweizer Städten Aktivistinnen und Aktivisten des Vereins "Tibeter Jugend in Europa" auf die Strasse gegangen. Die Schweiz habe einst als eines der ersten Länder tibetischen Flüchtlingen politisches Asyl gewährt, hiess es. Sie müsse jetzt "einmal mehr zeigen, dass sie solidarisch mit den Gemeinschaften ist, die vom chinesischen Regime unterdrückt werden". Der Verein forderte den Bundesrat deshalb auf, keine offiziellen Vertreter an die Olympischen Spiele zu entsenden.

mk/

(AWP)