Die Schweiz verzichtet vorerst auf die Übernahme der zusätzlichen Sanktionen gegenüber Russland, die verschiedene westliche Staaten als Folge der Entwicklung in der Ostukraine erlassen haben. Der Bundesrat will aber weiterhin vermeiden, dass die Schweiz als Umgehungsplattform für die von der EU erlassenen Sanktionen dienen kann, wie er am Mittwoch mitteilte.