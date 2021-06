Bundesrat wählt drei neue Mitglieder in die Publica-Kassenkommission

In der Sitzung vom heutigen Freitag hat der Bundesrat unter anderem drei neue Arbeitgebervertreter in die Kassenkommission der Bundespensionskasse Publica gewählt. Neu nehmen Rahel von Kaenel, Direktorin des Eidgenössischen Personalamtes (EPA), Gian-Andrea Badrutt, stellvertretender Direktor für Ressourcen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), und Peter Schwendener, stellvertretender Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFD), Einsitz in der Kommission.