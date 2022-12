Die Ausnahmeregelungen in der Bankenverordnung für die Fintechs wie auch die "Bankbewilligung light" senken nach Ansicht des Bundesrats die Markteintrittshürden tatsächlich. Damit hätten sie das Potenzial zur Innovationsförderung und zur Stärkung des Finanzplatzes, heisst es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Landesregierung.