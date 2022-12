Vertieft prüfen will der Bundesrat noch andere Massnahmen. Dazu gehören der Nachweis der Identität mit der geplanten staatlichen E-ID und neue Suchfunktionen in Zefix. In Prüfung ist auch ein erleichterter Informationsaustausch zwischen den Behörden durch die Schaffung neuer Schnittstellen. Bis Ende Juni 2024 soll das EJPD dazu einen Bericht vorlegen.