(Zusammenfassung ergänzt mit Angaben der Finanzverwaltung. Neu ist letzter Satz im dritten Abschnitt nach dem Lead.) - Der Bundesrat will für die Armee bis ins Jahr 2024 rund 600 Millionen Franken mehr ausgeben als geplant. Er hat am Mittwoch in seiner ans Parlament verabschiedeten Botschaft den vierjährigen Zahlungsrahmen entsprechend auf 21,7 Milliarden Franken erhöht.

15.02.2023 17:07