Bundesrat will Mietzins-Regeln anpassen

Er erklärt sich bereit, eine Motion der Rechtskommission des Ständerats anzunehmen, die eine Anpassung der Regeln zur Festsetzung des Mietzinses für Wohn- und Geschäftsräume verlangt. Ziel der Kommission ist es, die Regeln an die heutigen Gegebenheiten anzupassen, zu vereinfachen und damit eine Verbesserung für Mietende und für Vermietende zu ermöglichen.

In seiner am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme erinnert der Bundesrat daran, dass die heutigen Regeln seit 1990 in Kraft sind. Seither hätten sich die Verhältnisse jedoch verändert. Der Bundesrat sei daher bereit, diese Überprüfung an die Hand zu nehmen und dem Parlament entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, heisst es in der Stellungnahme.

In welche Richtung die Reise gehen könnte, hat die Rechtskommission mit ihren Entscheiden zu verschiedenen parlamentarischen Initiativen aufgezeigt. Angenommen hat sie eine Initiative mit dem Anliegen, dass Mietzinse nur dann als missbräuchlich angefochten werden können, wenn sich der Mieter wegen einer Notlage zum Vertragsschluss gezwungen sah.

Ebenfalls zugestimmt hat sie einer Initiative, die verlangt, dass Kriterien für orts- und quartierübliche Mietzinse im Gesetz festgelegt werden. Keine Mehrheit fanden aber die Forderungen nach einer Stärkung des Mietrechts, nach einer neuen Berechnungsmethode der zulässigen Rendite oder nach einer Änderung der Regeln für die Anfechtbarkeit missbräuchlicher Mietzinse.

