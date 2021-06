Bundesrat will neues Boden-Luft-Abwehrsystem aus den USA

Der Bundesrat hat am Mittwoch die Beschaffung von fünf Feuereinheiten des Typs Patriot des US-Herstellers Raytheon beschlossen. Auch dieses Angebot erzielte in der Evaluation mit Abstand den höchsten Gesamtnutzen und gleichzeitig die tiefsten Gesamtkosten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Beschaffungskosten inklusive Teuerung und Mehrwertsteuer bis zum Zahlungszeitpunkt belaufen sich für Patriot demnach auf 1,970 Milliarden Franken - also innerhalb des Finanzrahmens von 2 Milliarden Franken. Zusammen mit den berechneten Betriebskosten über dreissig Jahre betragen die Gesamtkosten rund 3,6 Milliarden Franken.

Für die neuen Bodluv-Systeme lag neben der amerikanischen Offerte ein Angebot von Frankreich (Eurosam SAMP/T) vor. Dieses unterlag in allen vier Hauptkriterien teilweise deutlich und insbesondere beim Hauptkriterium Wirksamkeit markant gegen die Raytheon-Lösung.

Patriot ist laut Bundesrat in der Lage, sowohl selbstständig als auch in Kombination mit den Kampfflugzeugen Räume zu schützen. Es erreicht eine Einsatzhöhe von deutlich über 20'000 Metern (vertikal) sowie eine Einsatzdistanz von weit über fünfzig Kilometern (horizontal).

