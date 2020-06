Bundesrat will Notrecht teilweise in ordentliches Recht überführen

Das Covid-19-Gesetz sieht in neun Sachgebieten die Schaffung von Normen vor, die bis Ende 2022 befristet sind. Sie erteilen dem Bundesrat die Befugnis, weiterhin notwendige Massnahmen fortzuführen oder anzupassen.

Beispielsweise kann er allgemeine Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie beschliessen. Tut er das, muss er vorher die Kantone anhören. Im Gesetzesentwurf aufgeführt sind weiter ausländer- und asylrechtliche, justizielle und verfahrensrechtliche, gesellschaftsrechtliche oder insolvenzrechtliche Massnahmen. Hier hat der Bundesrat weiterhin Handlungsspielraum.

So steht es ihm frei, Massnahmen zu treffen an der Grenze, für eine Ausfuhrkontrolle für Schutzausrüstung, für die Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern oder den Schutz besonders gefährdeter Personen.

Medienhilfe wird fortgesetzt

Konkreter geregelt sind die Finanzhilfen für Medien. So schlägt der Bundesrat vor, die vollen Kosten für die Tageszustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse im Umfang der am 1. Juni 2020 geltenden Tarife zu tragen. Zudem will er sich weiterhin an den Kosten für die Tageszustellung der überregionalen Titel beteiligen - mit 27 Rappen pro Exemplar.

Die Massnahmen zugunsten der Printmedien sollen bis längstens zum Inkrafttreten des Massnahmenpakets zugunsten der Medien gelten und kosten monatlich rund 3 Millionen Franken, wie im erläuternden Bericht zum Gesetzesentwurf zu entnehmen ist.

Auch die Abonnementskosten der Basisdienste Text der Nachrichtenagentur Keystone-SDA will der Bund für elektronische Medien übernehmen - so lange, bis das vom Parlament genehmigte Kostendach von 10 Millionen Franken ausgeschöpft ist.

Bussen weiterhin möglich

Der Bundesrat kann gemäss dem Entwurf zudem Finanzhilfen für Kulturschaffende ausrichten. Es sei davon auszugehen, dass mindestens nochmals die als erste Tranche gesprochenen 280 Millionen Franken notwendig sein werden.

Auch Massnahmen zur Entschädigung des Erwerbsausfalls oder im Bereich der Arbeitslosenversicherung will der Bundesrat in ordentliches Recht überführen. Die Kostenfolgen seien noch nicht abzuschätzen. Per Ende Mai 2020 seien beispielsweise für rund 4200 Quarantänefälle von März bis Mai Entschädigungen von insgesamt rund 4,5 Millionen Franken ausgerichtet worden.

Das Gesetz regelt auch die Strafbestimmungen. Mit Busse bestraft werden soll, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Massnahmen zuwiderhandelt. Die höchste Busse soll 300 Franken betragen.

"Ziemliches Sammelsurium"

Das Gesetz sieht vor, dass der Bundesrat von seinen Befugnissen nur so lange und nur so weit Gebrauch machen darf, wie dies zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie tatsächlich nötig ist. Sollte sich zeigen, dass auf eine Massnahme verzichtet werden kann, wird der Bundesrat bereits vor Ablauf der Geltungsdauer des Gesetzes die entsprechende Verordnungsregelung wieder abschaffen, wie er schreibt.

Die Überführung von Massnahmen in ordentliches Recht war seit längerem geplant. Die Rückkehr von der ausserordentlichen in die besondere Lage habe mit sich gebracht, dass die Verwaltung im Hinblick darauf die 16 notrechtlichen Verordnungen "gescreent und geprüft" habe, sagte Bundeskanzler Walter Thurnherr vor den Bundeshausmedien.

Herausgekommen sei ein "ziemliches Sammelsurium von Massnahmen, die die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Corona-Epidemie stehen" und nicht im Herbst automatisch ausser Kraft treten sollen. Sie sehen für den Bundesrat "klar begrenzte Befugnisse für einen klar begrenzten Zeitraum" vor, wie Thurnherr sagte.

Die Zeit drängt

Damit das Parlament die Möglichkeit hat, das Gesetz in der Herbstsession zu beraten, zu verabschieden und dringlich in Kraft zu setzen, soll die Botschaft bereits am 12. August 2020 vom Bundesrat verabschiedet werden. Die am Freitag eröffnete Vernehmlassung soll deshalb um drei Wochen verkürzt werden, sie dauert bis zum 10. Juli. "Wir stehen etwas unter Zeitdruck", sagte Thurnherr.

Falls ein Rat die Vorlage ablehnt oder nicht darauf eintritt, treten die befristeten Notverordnungen ausser Kraft. Bei einem erfolgreichen Referendum nach der Parlamentsdebatte endet die Geltungsdauer des Covid-19-Gesetzes vorzeitig.

Eine eventuell notwendige Revision des Epidemiengesetzes aufgrund der Erfahrungen mit Covid-19 soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wie der Bundesrat schreibt.

(AWP)