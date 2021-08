Der Bundesrat will die Schweiz als Start-up-Standort stärken. Verbesserungen geben soll es insbesondere in den Bereichen Technologietransfer, Internationalisierung, Zugang zu Fachkräften sowie bei der Finanzierung. Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Mittwoch beauftragt, entsprechende Massnahmen zu prüfen.