Bundesrat will Sozialpartner zu roten Linien konsultieren

Bundesrat Ignazio Cassis sprach am Mittwoch an einer Medienkonferenz vom eigentlichen Knackpunkt in den Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen. Es geht dabei um den Lohnschutz und die 8-Tage-Regel. Gemäss dieser müssen Unternehmen aus der EU einen Auftrag in der Schweiz mindestens acht Tage vorab den Schweizer Behörden melden.

Innenpolitische Konsultationen

Es sei kein Widerspruch, die roten Linien zu bestätigen und gleichzeitig die Sozialpartner zu konsultieren. Gewisse Dinge seien im Entsendegesetz verankert, andere wiederum würden durch die neue Entsenderichtlinie der EU gelten.

"Für uns geht es nun darum zu fragen, ob wir - also die Bundesverwaltung - diese Richtlinien gleich interpretieren wie Gewerkschaften, Arbeitgeber und Kantone oder anders. Meinen wir das Gleiche?", sagte Cassis. Es handle sich dabei um rechtliche Finessen.

Bundesverwaltungsintern sei eine Analyse gemacht worden. Zusammen mit den Sozialpartnern wolle man nun diese Analyse diskutieren. Ende August oder spätestens Anfang September soll der Bundesrat über die Resultate dieser Konsultationen informiert werden und über das weitere Vorgehen entscheiden, sagte Cassis weiter.

Durch die "innenpolitische Zusatzschlaufe" ergäben sich keine Verzögerungen. Die innenpolitische Unterstützung sei wichtiger als der Zeitplan, der von aussen gegeben sei: Ab November sei die EU im Wahlmodus.

Cassis: Abkommen ist "Öl im Getriebe"

Auf die Frage, was denn eigentlich geschehe, wenn kein Rahmenabkommen zustande komme, sagte Cassis. "Die Schweiz überlebe sicher auch ohne. Die Frage ist aber, zu welchem Preis." Ein institutionelles Abkommen sei "Öl im Getriebe", es gebe Rechtssicherheit für die Exportwirtschaft. Es gehe um einen Handelsaustausch im Wert von einer Milliarde Franken pro Tag.

Cassis wies auch darauf hin, dass sich bezüglich der Streitbeilegung durch eine schiedsrichterliche Lösung ein Konsens abzeichnet. Das Schiedsgericht lege Streitigkeiten eigenständig fest. Es entscheide auch, ob es den Europäischen Gerichtshof zur Auslegung einer umstrittenen EU-Bestimmung anrufen wolle.

Der Bundesrat habe im weiteren seine Haltung unterstrichen, wonach die Schweiz sämtliche Voraussetzungen für die unbeschränkte Anerkennung der Gleichwertigkeit der schweizerischen Börsenregulierung durch die EU erfüllt. Er fordert von der EU eine unbeschränkte Anerkennung der Gleichwertigkeit der Börsenregulierung.

(AWP)