Herzog erinnerte in der von Mitgliedern aller Ständeratsfraktionen mitunterzeichneten Motion an die "Too big to fail"-Bestimmungen, die nach der Finanzkrise von 2007 und 2008 und der Rettung von Grossbanken ausgearbeitet wurden. Nach den Erfahrungen der letzten Monate drängten sich "vergleichbare gesetzgeberische Schritte" auf.