Bundesrat zieht trotz EU-Dossier positive Bilanz zur Aussenpolitik

Das institutionelle Abkommen mit der EU wird die Schweiz auch im laufenden Jahr beschäftigen. Der Bundesrat schreibt, er werde den Prozess zur Erarbeitung von innenpolitisch breit abgestützten Lösungen weiter vorantreiben. Auf dieser Basis strebe er den Abschluss eines Abkommens mit der EU an.

Parallel dazu werde die Schweiz im Rahmen einer Eventualplanung weiterhin Massnahmen erarbeiten, um allfällige negative Folgen eines Ausbleibens des Abkommens abzufedern.

Der Bundesrat hatte letztes Jahr Klärungen zu diversen Punkten verlangt. Die EU erklärte sich bereit, weitere Gespräche mit der Schweiz zu führen, schloss aber Nachverhandlungen aus. Wegen der Verzögerung sind die Verhandlungen zu neuen Abkommen suspendiert.

Messbare Ziele angekündigt

Neben der Europapolitik thematisiert der Aussenpolitische Bericht die Beziehungen zu anderen Ländern oder das Schweizer Engagement für Frieden - beispielsweise die neuen Schutzmachtmandate, welche die Schweiz zwischen 2016 und 2019 übernommen hat.

Der Bundesrat will der Aussenpolitik auch in den nächsten vier Jahren eine übergeordnete Strategie zugrunde legen. Trotz der schnelllebigen Welt sei eine solche gerechtfertigt, hält er fest. Sie ermögliche die nötige Distanz gegenüber dem Diktat des Dringlichen und trage zur Kohärenz aller Aktivitäten der Schweiz im Ausland bei. Die neue Strategie werde zudem klare, konkrete und messbare Ziele enthalten, kündigt der Bundesrat an.

Neue Machtpolitik

Zu internationalen Entwicklungen hält der Bundesrat fest, der gesellschaftliche und der technologische Wandel setzten der Gestaltungsmacht von Staaten Grenzen. Allerdings habe sich 2019 auch eine gegenteilige Entwicklungslinie akzentuiert: die neue Normalität von Machtpolitik, verbunden mit einer zunehmenden Konkurrenz zwischen den Grossmächten.

Autoritär regierte Staaten stellten das westliche Entwicklungsmodell infrage. Die liberale internationale Ordnung erodiere und könnte dereinst einem instabilen Gefüge konkurrierender regionaler Normen- und Ordnungssysteme weichen.

Mehr Unterstützungsleistungen

Ein weiteres Thema des Berichts sind die konsularischen Dienstleistungen. Laut dem Bundesrat ist der Bedarf nach Unterstützungleistungen durch das Aussendepartement (EDA) gestiegen.

Die Schweizer Auslandsvertretungen stellten 2019 rund 63'000 Pässe und Identitätskarten sowie rund 1600 Notpässe und 1000 Laissez-passer aus. Die Helpline des EDA beantwortete 2019 rund 58'200 Anfragen, wobei 97 Prozent direkt erledigt werden konnten.

(AWP)