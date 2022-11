Würde Vogt am 7. Dezember gewählt, hätte die Schweiz zum ersten Mal einen offen homosexuell lebenden Bundesrat. Das würde "direkt nichts" ändern in der Schweiz: "Die sexuelle Orientierung eines Bundesrats ist privat, sie hat keinen Einfluss auf das Verhältnis des Landes zur EU oder die Sicherung der AHV", so Vogt. "Wichtig ist doch diese Botschaft: Man kann in der Schweiz als Schwuler Bundesrat werden - sogar in der SVP. Ich freue mich über diese Selbstverständlichkeit." Die Schweiz sei in puncto Toleranz schon weit.