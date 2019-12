Bundesratswahlen: Rytz nach letztem Hearing bereit

Das sagte Fraktionschef Roger Nordmann am Dienstagnachmittag vor den Medien. Es brauche eine neue Zauberformel. Künftig sollten neben den jeweils zwei SVP- und SP-Vertretern je ein Mitglied der FDP, der CVP und der Grünen in der Landesregierung Einsitz nehmen.

"Regula Rytz hat ohne Zweifel das Format für eine Bundesrätin", sagte Nordmann. Die SP möchte nur den Sitz von Cassis angreifen. "In allen anderen Wahlgängen stimmen wir für die amtierenden Bundesräte", sagte Nordmann.

Rytz mit gutem Gefühl

Rytz zeigte sich nach dem letzten Hearing bei der SP-Fraktion mit ihrer Kampagne als Bundesratskandidatin zufrieden. "Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Wahlen", sagte sie am Dienstagnachmittag vor den Medien im Bundeshaus.

Die Anhörung bei den Sozialdemokraten sei intensiv und spannend gewesen. Sie habe beispielsweise aufzuzeigen versucht, wie wirksame Klimaschutzmassnahmen sozialverträglich umgesetzt werden könnten. Nun könne sie nichts mehr machen. Der Ball liege nun bei der Vereinigten Bundesversammlung.

Kein Standardverfahren

Die Ausgangslage sei speziell: "Es gab einen historischen grünen Rutsch, aber es ist kein Platz frei im Bundesrat", sagte Rytz. Es gebe kein Standardverfahren bei einem solchen Szenario.

Klar sei für die Grünen, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen und Reformen mitgestalten wollten. "Wir haben zeigen können: Wir sind bereit!", sagte Rytz.

Was die anderen Parteien daraus machen würden, werde am Mittwoch klar. Sie bleibe am Abend vor dem Wahltag bei der Familie und werde sich sammeln, sagte Rytz zuletzt. Ihre Gefühlslage rund 15 Stunden vor den Wahlen beschrieb sie als "ruhig" und "gespannt" zugleich.

(AWP)