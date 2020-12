Bundesregierung gibt grünes Licht für Brexit-Handelspakt

(Ausführliche Fassung) - Die Bundesregierung hat grünes Licht für den Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien gegeben. Das Bundeskabinett unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei sich in einer Telefonkonferenz "einig in der positiven Würdigung des Abkommens" gewesen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin mit. Deutschland könne dem Abkommen zustimmen und werde dies auch im Europäischen Rat tun.