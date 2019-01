Bundesregierung stärkt Cyberschutz

(Ausführliche Fassung) - Mit einer neuen Agentur für Cybersicherheit will die Bundesregierung aus der Region Halle-Leipzig heraus den Schutz vor Angriffen im Internet stärken. Die Innovationsagentur solle helfen, neue Technologien zu entwickeln, und werde die Wirtschaftsstandorte Sachsen und Sachsen-Anhalt stärken, erklärten Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin.