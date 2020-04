Bundesregierung stellt mehr Geld für den EU-Haushalt in Aussicht

Die Bundesregierung hat mehr Geld für den nächsten EU-Haushalt in Aussicht gestellt. In den Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen gebe es eine neue Dynamik, und Deutschland sei bereit, "deutlich mehr Finanzmittel zur Verfügung zu stellen", sagte Europa-Staatsminister Michael Roth am Mittwoch vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel habe signalisiert, dass man bereit sei, "sich in noch stärkerem Masse zu engagieren".