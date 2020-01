Bundesregierung will im Kampf gegen Geldwäsche härter durchgreifen

Die Bundesregierung will entschlossener gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung vorgehen. Dafür legte das federführende Finanzministerium am Freitag einen Massnahmenkatalog vor. Demnach sollen die Behörden in Deutschland enger zusammenarbeiten, damit die Strafverfolgung effektiver wird. Dort gebe es "Verbesserungsbedarf", hiess es im Ministerium.