Bundesstrafgericht: Ex-Seco-Mitarbeiter bestreitet Vorwurf der Bestechlichkeit

Am zweiten Prozesstag gegen einen ehemaligen Angestellten des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) stand der Vorwurf des Sich-bestechen-Lassens im Zentrum. Der Angeklagte sagte vor Bundesstrafgericht, es habe zwar Zuwendungen an ihn gegeben, diese seien jedoch nie in Zusammenhang mit Aufträgen an bestimmte Firmen gestanden.