Bundesstrafgericht: Kein Fifa-Prozess ohne Angeklagte Schmidt und Zwanziger

Zwanziger und Schmidt erschienen im Gegensatz zum Ex-Fifa-Generalsekretär Urs Linsi und dem ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach vergangene Woche nicht zum Prozess. Bis zum Unterbruch der Hauptverhandlung am Donnerstag war unklar, ob die beiden aufgrund der ärztlichen Atteste entschuldigt oder unentschuldigt fern geblieben sind.

Dieser Punkt bleibt auch weiterhin offen, wie das Bundesstrafgericht in seinem Beschluss schreibt. Ein Verfahren in ihrer Abwesenheit ist nämlich nicht möglich. Die Bedingungen dafür sind nicht erfüllt, hält das Bundesstrafgericht fest. So hatte Schmidt bisher nicht die Gelegenheit, sich in Kenntnis aller Akten zu den ihm gemachten Vorwürfen zu äussern.

Bei Zwanziger ist die Beweislage teilweise diffus. Wie aus dem Beschluss des Bundesstrafgerichts hervor geht, bestreitet Zwanziger die belastenden Aussagen Dritter. Insbesondere die Aussagen von Schmidt sind nicht verwertbar, weil Zwanziger damit nicht konfrontiert werden konnte.

Als weitere Hürde im Verfahren kommen Feststellungen der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) im Disziplinarverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber hinzu. Das Bundesstrafgericht hat die entsprechende Verfügung der AB-BA von Anfang März zum Prozess beigezogen. Darin sind Hinweise enthalten, die ein Verbot einer umfassenden Verwertung der gesammelten Beweise zur Folge haben könnten.

Coronavirus versus Fristen

Das Bundesstrafgericht hat den Fifa-Prozess wegen der vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sistiert. Namentlich die Reisebeschränkungen und das Verbot für die Durchführung von Veranstaltungen verunmöglichen die Durchführung eines Prozesses.

Zudem sind die vier Angeklagten alle älter als 65 Jahre und gehören damit zur Risikogruppe. Diese Personen sollen gemäss Bundesrat wenn möglich zu Hause bleiben und Menschenansammlungen meiden.

Die Delikte verjähren, wenn bis am 27. April nicht ein erstinstanzliches Urteil gefällt worden ist. Auch in anderen Fällen dürften Fristen zu Problemen führen. Die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr forderte deshalb, dass die Verfahrensfristen aufgrund der ausserordentlichen Situation gestoppt werden.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg (EGMR) reagierte diese Woche auf die Coroana-Pandemie. Ab dem 16. März ist die sechsmonatige Frist für die Eingabe einer Beschwerde an den EGMR für einen Monat suspendiert. Auch die Fristenlauf in den pendenten Verfahren hat der Gerichtshof für einen Monat ausgesetzt.

Ominöse Zahlung

Zwanziger, Schmidt und Linsi müssen sich vor dem Bundesstrafgericht wegen Betrugs verantworten. Niersbach ist wegen Gehilfenschaft zu Betrug angeklagt.

Die DFB-Funktionäre waren im OK-Präsidium der Fussball-WM 2006 in Deutschland. Sie sollen gemäss Anklageschrift der Bundesanwaltschaft mit Hilfe von Linsi ein von Franz Beckenbauer privat aufgenommenes Darlehen beim damaligen Vorstandsvorsitzenden von Adidas, Robert Louis-Dreyfus, mit Geldern des DFB über ein Konto der Fifa beglichen haben.

Mit der aufgenommenen Summe von 10 Millionen Franken wurde Mohammed Bin Hammam, damals Mitglied der Fifa-Finanzkommission, demnach überzeugt, dass dem DFB für die Organisation der Weltmeisterschaft 2006 ein Zuschuss von 250 Millionen Franken gewährt wird.

Beckenbauer wollte das Darlehen und die aufgelaufenen Zinsen nicht aus der eigenen Tasche bezahlen. Um die notwendige Einwilligung der Präsidialkommission für die umgerechnet 6,7 Millionen Euro zu erhalten, kaschierte das OK-Präsidium die Zahlung.

Zwanziger und Schmidt gaben vor, das Geld werde aus dem Kulturbudget der WM genommen und der Fifa für die Organisation einer Fussball-Gala bezahlt. Niersbach war über den Plan informiert.

Obwohl Beckenbauer das Darlehen aufgenommen hatte, ist er bisher nicht von der BA angeklagt worden. Diese hat sein Verfahren aufgrund des gesundheitlichen Zustands von Beckenbauer abgetrennt. Dennoch war er ursprünglich als Auskunftsperson für den Prozess vorgeladen worden.

