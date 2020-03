Bundesstrafgericht: Prozessbeginn zur Millionenzahlung für deutsche Fussball-WM

Am Bundesstrafgericht in Bellinzona soll am Montag der Prozess gegen die drei früheren deutschen Fussball-Funktionäre Horst R. Schmidt, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie gegen den Ex-Fifa-Generalsekretär Urs Linsi beginnen. Ihnen werden Ungereimtheiten im Zusammenhang einer Zahlung von 6,7 Millionen Euro für die Fussball-WM 2006 vorgeworfen.