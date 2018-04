Bundesverwaltungsgericht: Falcon muss im 1MDB-Skandal 1,8 Mio Fr. abgeben

Dagegen hat die Falcon Private Bank mit Sitz in Zürich erfolgreich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Das Gericht hat in seinem am Montag publizierten Urteil bestätigt, dass die Privatbank vom erzielten Gewinn rund 700'000 Franken abziehen darf.

Dabei handelt es sich um Aufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit der Verletzung der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen getätigt worden sind. Gemäss Bundesverwaltungsgericht lässt das Finanzmarktaufsichtsgesetz einen solchen Abzug vor.

Die Finma war davon ausgegangen, dass die Aufwendungen von 700'000 Franken für Löhne und weitere Auslagen ohnehin bei den Bank angefallen wären. Aus diesem Grund wollte sie den Abzug nicht zulassen.

Die Falcon Private Bank musste ihre Niederlassung in Singapur auf Geheiss der dortigen Zentralbank im Herbst 2016 schliessen. Zudem wurde ihr eine Busse von 3,1 Millionen Franken auferlegt. Der Chef der Niederlassung wurde zu einer Freiheitsstrafe von 28 Wochen verurteilt.

Auch die Bundesanwaltschaft führt gegen die Falcon Private Bank eine Strafuntersuchung. Im Rahmen des Skandals um den milliardenschweren malaysischen Staatsfonds 1MDB wurden auf Schweizer Bankkonten Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe blockiert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. (Urteil B-6952/2016 vom 03.04.2018)

(AWP)