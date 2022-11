Eine in der Westschweiz tätige Reiseagentur muss rund 390'000 Franken an Kurzarbeits-Entschädigung aus dem Jahr 2020 an die Arbeitslosenkasse zurückzahlen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht kürzlich entschieden. Die Firma hatte die geleisteten Arbeitszeiten nicht ausreichend erfasst.

23.11.2022 13:47