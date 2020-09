Caixabank legt Offerte für vom Staat gerettete Bankia vor

Die geplante Übernahme der in der Finanzkrise verstaatlichten Bankia durch die CaixaBank hat eine wichtige Hürde genommen. Nach der Ankündigung von Gesprächen über eine Übernahme Anfang September haben sich jetzt die Verwaltungsgremien der beiden Häuser auf die Konditionen verständigt. So sollen die Bankia-Aktionäre 0,6845 Caixabank-Anteile erhalten, wie die beiden Konzerne am Freitag in Madrid mitteilten. Bankia werde damit insgesamt mit 3,8 Milliarden Euro bewertet.